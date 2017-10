La mancanza di acqua colpisce due terzi dell’umanità

Due terzi della popolazione mondiale non riesce, per almeno un mese all’anno, ad ottenere l’acqua di cui ha bisogno per vivere. Si tratta di ben quattro miliardi di persone, su un totale di circa 7,4 miliardi, la cui maggior parte di concentra in Cina e India (le due nazioni più popolose della Terra). A rendere nota la cifra, impressionante, è uno studio pubblicato sull’ultimo numero della rivista scientifica americana ScienceAdvance, nel quale si specifica anche come circa 500 milioni di persone siano costrette a patire la sete in modo continuativo durante tutto l’anno. Ciò sulla base di un calcolo effettuato considerando come affette da “severa mancanza di acqua” quelle aree nelle quali la domanda risulta due volte più grande rispetto alla disponibilità.

La domanda di acqua aumenterà nei prossimi decenni

I cambiamenti climatici aggraveranno il problema