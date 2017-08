Non è solo colpa del clima. Se manca l’acqua è perché la sprechiamo

È arrivato il tempo di pensare seriamente a una gestione sostenibile delle risorse idriche del Paese. La siccità che sta flagellando la Penisola da nord a sud in questa estate rovente ci ricorda che il clima sta cambiando. Oltre alla riconversione energetica fondamentale per fermare l’aumento delle temperature globali, diventano sempre più urgenti piani di adattamento al nuovo assetto climatico. Una questione, Legambiente lo segnala da tempo, che dovrebbe essere in cima all'agenda politica nazionale. La condizione che stiamo vivendo – sei regioni in codice rosso che hanno chiesto lo stato di calamità (Sardegna, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Calabria e Campania), massima allerta in tutte le altre regioni e fiumi e laghi in forte sofferenza – ci obbliga a ripensare drasticamente il modo in cui gestiamo, consumiamo e utilizziamo l’acqua. Una risorsa che non è illimitata, da preservare nella quantità e nella qualità, anche per le generazioni future.

I numeri della dispersione in rete

Riuso ed efficienza

Un uso dell'acqua rispettoso e consapevole