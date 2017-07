Tutta l’acqua che manca in Siria

"Siamo costretti a rifornirci di acqua tre volte al giorno. Io sono elettricista ma quando torno dal lavoro, la prima cosa che faccio è quella di mettermi in fila nei punti dove posso raccogliere acqua per me e la mia famiglia". Taher ha 35 anni, ed è originario di Al-Sakhour, il quartiere di Aleppo Est distrutto dai bombardamenti. Vive dall’inizio della guerra con un figlio di 13 anni, Omar, e tre figlie piccole presso il campo profughi di Al-Fourkan. Ogni sera massaggia le articolazioni di Omar, che soffre di reumatismi dovuti al quotidiano trasporto di pesanti contenitori di acqua e all’umidità. "Sono stanchissimo, non ce la faccio più a raccogliere acqua e portarla nella nostra stanza al sesto piano", spiega Omar. "Voglio tornare a casa. Ricordo ancora quando potevo aprire il rubinetto senza preoccupazioni".

Più di 10 milioni di siriani hanno abbandonato le loro case

Former French judge to lead UN's Syria war crimes probe https://t.co/KAqZ8GOzxu pic.twitter.com/yGME4HmnDD — Al Jazeera News (@AJENews) 4 luglio 2017

#gocciaagoccia Un bambino non può resistere molto senza #acqua. In #Siria, abbiamo creato 25 nuovi punti d'accesso all'acqua pic.twitter.com/Rkp2825qju — GVC onlus (@GVCItalia) 20 maggio 2017