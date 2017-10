Acquistare un elettrodomestico e… risparmiare

Ogni apparecchio elettrico appartiene ad una classe energetica detta anche classe di efficienza, definita in base al consumo giornaliero e annuale dell'elettrodomestico. Questi dati, secondo la legge, devono venire esposti visibilmente su tutti gli elettrodomestici nei punti di vendita. La "scala" dei consumi è contraddistinta da una lettera, dalla A alla G. La A indica che l'apparecchio ha consumi di funzionamento molto ridotti, mentre la G indica consumi elevati. Ma recentemente una nuova categorizzazione si è aggiunta a quelle consuete. Si tratta della classe A+, che a detta di diversi produttori indica un insieme di scelte e soluzioni tecnologiche in grado di garantire un risparmio energetico del 25% rispetto ad un elettrodomestico di classe A. Tali riduzioni di consumi sono possibili grazie a nuove tecnologie mirate ad ottimizzare i funzionamenti, coniugando risparmio con alte prestazioni. Le classi sono rappresentate con frecce di diversa lunghezza; all'aumentare della lunghezza della freccia si passa dalla classe energetica A (rappresentata dalla freccia più corta) alla classe G (freccia più lunga). Un secondo indicatore delle classi energetiche è il colore; a ogni classe corrisponde un colore differente. L'acquisto di un elettrodomestico a basso consumo comporta un impegno economico iniziale lievemente maggiore, ma dovrebbe esser visto come un investimento a lungo termine, considerati i risparmi che è capace di generare nel corso degli anni, oltre al minore impatto ambientale.

Tomaso Scotti