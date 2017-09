Addio alle fonti fossili a costo zero: la ricetta di Greenpeace

Cosa succederebbe se, di qui al 2050, il mondo intero rinunciasse alle energie fossili e decidesse di utilizzare unicamente fonti rinnovabili? Ebbene, si creerebbero milioni di posti di lavoro e non avremmo neppure problemi di costi. A confermarlo è un rapporto pubblicato il 21 settembre da Greenpeace, secondo il quale la transizione potrebbe essere perfino effettuata senza alcun impatto in termini finanziari: gli investimenti necessari per operare quella che viene definita una “rivoluzione energetica” sarebbero infatti ampiamente coperti dai risparmi che si genererebbero. Ciò soprattutto a causa dell’aumento del prezzo delle energie convenzionali: esse saranno sempre più care nel prossimo futuro; di conseguenza, entro nel 2030, in ogni Paese del mondo le rinnovabili le supereranno in termini di convenienza economica.

Energy (R)Evolution

Il sorpasso delle rinnovabili

L'importanza della Cop 21