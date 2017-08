Nel paese di Agira chi adotta un randagio non paga la Tari

In Italia sono oltre 200mila i cani rinchiusi nei canili, questo fenomeno, oltre a generare sofferenze negli animali, rappresenta un grande costo per il Paese, per ogni cane rinchiuso il comune di appartenenza spende infatti dai trecento ai mille euro l'anno. Per ridurre questi costi e contrastare il fenomeno sempre più comuni italiani stanno adottando varie iniziative per incentivare le adozioni.