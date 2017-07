L’agricoltura bio favorisce la biodiversità. Lo dice la Oxford University

Una meta-analisi che raccoglie 184 osservazioni da 94 studi ha messo in evidenza che, in media, le aziende biologiche ospitano il 34 per cento in più di piante, insetti e altre specie animali rispetto alle aziende agricole convenzionali. La ricerca è stata condotta dalla Oxford University e pubblicata sulla rivista Journal of Applied Ecology. Questo risultato riflette dati raccolti in circa 30 anni di rilevazioni, per lo più provenienti da paesi cosiddetti industrializzati. Gli autori della ricerca hanno inoltre evidenziato come le aziende biologiche esercitino un maggiore effetto positivo sulla biodiversità proprio nei territori più intensamente coltivati, fornendo habitat ricchi e assenza di pesticidi di sintesi.

Agricoltura bio, maggiore biodiversità

Cosa rivelano gli studi a partire dal 1989

Dove e come si coltiva fa la differenza