Al Gore: 24 ore di reality per il clima

Cos'è "24 Hours of Reality" E' una maratona trasmessa in streaming dal sito climaterealityproject.org, nuova iniziativa di dimensioni mondiali che segue idealmente la stessa ispirazione che ha portato alla realizzazione del film An Inconvenient Truth, alla nascita di Current Tv e ai concerti del 07 07 07 per il clima, tutti passi della campagna condotta dall'ex vicepresidente Usa e premio Nobel per la pace Al Gore per stimolare il dibattito sui cambiamenti climatici e controbattere le tesi degli scettici, in America ancora molto numerosi. 24 ore di collegamenti Questa volta il format prevede una nuova presentazione multimediale di Al Gore a ogni punto ora della giornata. Poi ogni ora ci si collegherà con le persone che affrontano, in ogni posto del mondo, gli effetti del caos climatico - inondazioni, desertificazioni, siccità - per offrire testimonianze, filmati, immagini in diretta. Ogni ora per un'intera giornata si alterneranno alla conduzione vari corrispondenti da localita' individuate in tutti e 24 i meridiani terrestri - da Londra a Giakarta, passando per Tonga, Capo Verde, Messico, Alaska. Il messaggio e la diffusione "24 Hours of Reality" viene trasmesso sulla piattaforma predisposta da Ustream dalle 19:00 del 14 settembre alle 21:00 del 15, per 24 ore, in rappresentanza delle 24 aree del mondo dei diversi fusi orari e 13 linguaggi. Oltre allo streaming live è stata architettata una complessa struttura di interazioni con i social network, Twitter e Facebook. "Ci saranno 200 nuove slide riguardanti la connessione tra eventi meteo estremi e attività umane - ha spiegato alla Reuters Trewin Restorick, capo di Global Action Plan e partner inglese dell'evento - e andremo all'assalto degli scettici, anche per andare a fondo per capire da dove vengono i loro finanziamenti". Perché, concludono gli organizzatori: "Chi nega il cambiamento climatico ha milioni di dollari da spendere, ma noi abbiamo un potente vantaggio. Noi abbiamo la realtà".