Al Gore al cinema. I giudizi

"Al Gore Wants You! Vuoi fare qualcosa per fermare il surriscaldamento globale? Innanzitutto corri al cinema e preparati a non guardare più con lo stesso occhio ingenuo elementi di vita quotidiana come automobili e distributori di benzina… Ennesimo American Dream, insomma: per una volta, però, politicamente correttissimo". - Domitilla Pirro, Zabriskie Point "E' affascinante, intanto, che si trovi in sala insieme a Bobby. A Robert Kennedy lo accomuna una certa somiglianza, un destino avverso e ingiusto che ha proibito a entrambi, vittime di atti criminali, di salire al soglio presidenziale, causando il tragico prolungamento di una guerra globale. Il futuro è alle nostre spalle, sembra dirci, ma non è troppo tardi per reagire. Quindi, andate comunque, e in tanti, a vedere Una scomoda verità". - Boris Sollazzo - Cinematografo.it "Finalmente un film che costringe ciascuno di noi ad assumersi delle responsabilità chiarendo che tutti, seguendo giorno per giorno semplici regole, possono contribuire ad evitare un terribile disastro" - Rosalba Giugni, Marevivo "E' il più importante film dell'anno, ma rimane difficile farlo capire a chi si ostina a negare la verità" - Boo Allen, Denton Record Chronicle "Chiara e convincente requisitoria su come le nostre azioni stiano soffocando il pianeta" - Ethan Alter, Premiere Magazine "C'è una ricorrente ironia nel notare che film con un tipo che parla possano essere più irresistibili di altri con milioni di dollari in scenografie, extra e effetti speciali" - Paul Arendt, BBC "Illuminante e angosciante… un pesante messaggio" - Jeanne Aufmuth, Palo Alto Weekly "Show vivo e toccante- un persuasivo richiamo all'azione" - Marjorie Baumgarten, Austin Chronicle "Le controversie non sono mai una cosa cattiva, e il sorprendente riscaldarsi di Mr. Freeze fa accendere una meritevole discussione" -Bruce Bennett, Spectrum "L'impatto del film sovrasta ogni possibile altro disaccordo verso Gore o la sua politica" - Ralph Brave, Orlando Weekly "Fregandosene della cacofonia di tutti i 'signornò', questo avvolgente documentario promuove educatamente un messaggio che tutti gli americani di piena e buona coscienza e volontà possono far proprio: lavoriamo insieme per far del mondo un posto migliore" - Matt Brunson, Creative Loafing "Un documentario 'contundente' e allarmante che grazie alla mano di un impegnato e convincente Al Gore, diventa un vero richiamo all'azione" - Enrique Buchichio, Uruguay Total "Per essere una lezione sull'apocalisse, è scioccantemente divertente. Be', a pensarci bene, 'divertente' potrebbe non essere la parola esatta…" - Sean Burns, Philadelphia Weekly "E' convincente e emozionalmente potente… ancor più charming di quanto non sia mai stato come candidato presidenziale" - Dave Calhoun, Time Out "Se devi vedere solo un film quest'anno, fa' che sia An Inconvenient Truth. Non sarà il film più bello, o divertente. Di sicuro è il più terribilmente importante" - Jeffrey M. Anderson, Combustible Celluloid "Un complicato rompicapo epico, che trae la suo speciale forza dal fatto che siamo contemporaneamente, tutti, vittime e carnefici di questa storia" - William Arnold, Seattle Post-Intelligencer "Il primo documentario della storia in cui si sente il pubblico mormorare 'più dati! Più grafici! Ancora!'" - Chris Barsanti, ToxicUniverse.com "Un disaster-movie non finto, sulla definitiva questione non-partisan: il destino del pianeta" - John Beifuss, Commercial Appeal (Memphis) "Nonostante o per causa della propensione accademica di Al Gore, i suoi argomenti sono potenti. Emerge in trasparenza una sorta di di anti-carisma" - Peter Bradshaw, Guardian (UK) "La Terra piatta era 'una scomoda verità' per l'autorità Papale ai tempi di Galileo. Oggi, contro quali poteri si scaglia l'eresia di Al Gore col supporto delle sue prove scientifiche?" - Jules Brenner, Cinema Signals "La propaganda rimane divisa, su questo tema. E anche se Gore avesse torto, e non sto dicendo questo, le soluzioni che invece suggerisce sono comunemente e totalmente condivisibili" - Peter Canavese, Groucho Reviews "Vi farà probabilmente ammirare un po' di più Al Gore; vi farà preoccupare un po' di più del pianeta; ma alla fine vi lascerà con gli stessi interrogativi che avevate all'inizio della proiezione" - Michael Booth, Denver Post "Sarà interessante vedere come reagiranno gli scettici dopo che le cattive notizie di Gore sull'ambiente li faranno apparire davvero miserevoli" - David Denby, New Yorker "In 39 anni, non ho mai scritto queste parole in una recensione di un film, ma eccole qui: devi obbligare te stesso a vedere questo film. Se non lo farai, e avrai dei nipotini, sarai poi costretto a spiegare loro perché non l'hai fatto" - Roger Ebert, Chicago Sun-Times "An Inconvenient Truth non può, certo, rivelare un futuro ancora da venire, ma nel tempo in cui stai assistendo, la questione vera è: su quale strada di questa verde terra di Dio vogliamo incamminarci?" - Owen Gleiberman, Entertainment Weekly "Un eccellente strumento educativo" - Dennis Harvey, Variety "Al Gore porta la sua campagna per contrastare il riscaldamento climatico sul grande schermo con un vivido e vitale 'activist movie'" - Kirk Honeycutt, Hollywood Reporter "Pappagallare nozioni convenzionali è tutto tranne che 'scomodo', e una teoria non è una verità. Ma 'il cielo che sta cadendo' vende sempre - libri, film, e uomini politici" - Steve Rhodes, Internet Reviews "I dati sono chiari, anche se le incursioni nella storia della famiglia di Gore sembrano quelle mini-biografie servite in genere nei periodi elettorali" - James Sanford, Kalamazoo Gazette "Anche se ammantato d'uno stile anche troppo ossequioso, il film ha un commovente grado di candore… e il suo apice è il modo in cui illustra la nozione della 'politica' come 'risorsa rinnovabile'" - Brent Simon, Now Playing Magazine "Un grande, avanguardistico film-concerto sulla fine del mondo" - Bob Strauss, Los Angeles Daily News "Un lucido e freddo esame del riscaldamento globale… E se pensavi che le ripercussioni sarebbero state lontane anni e anni… pensaci su di nuovo". - David Edwards, Daily Mirror (UK) "Un torrente di dati, grafici, immagini che fanno accendere un allarme rosso scientifico ma anche nelle nostre coscienze" - Brian Gibson, Vue Weekly (Canada) "Molti di questi materiali li conoscevamo già. Certo, presentati in una simile carrellata di 100 minuti l'impatto è terrorizzante" - Liam Lacey, Globe and Mail "Sullo schermo, Gore è persuasivo e coinvolgente, inanellando fatti e immagini con grafici high-tech che avrebbero fatto invidia a Ross Perot" - Thomas Delapa, Boulder Weekly "An Inconvenient Truth è così convincente che solo chi vuol essere deliberatamente negligente può continuare a non ascoltare". - James Kendrick, Q Network Film Desk "Il film ha uno svolgimento impressionante, anche se è un po' breve nell'indicare soluzioni pratiche, alcune dichiarazioni sono opinabili e, data l'attuale posizione di Al Gore nella vita pubblica, richiede una messa a fuoco più decisa sul messaggio, più che sul messaggero" - Joe Morgenstern, Wall Street Journal "Ti afferra come un thriller con un finale che ti perseguiterà anche nei sogni" - Peter Travers, Rolling Stone "L'ostacolo fondamentale alla comprensione, da parte dell'uomo medio, della questione ecologica, è un problema di 'scala di grandezza' - ostacolo che il robotico Democratico prova ad affrontare con l'eleganza" - Rubin Safaya, Cinemalogue.com "Potente, intelligente, sorprendentemente avvincente, Gore presenta un'irresistibile arringa. Arrivi a credere che un film possa cambiare il mondo" - Helen Ohara, Empire Magazine "Non è un film 'divertente', di per sé, ma non smette mai di affascinare. E di aprirti gli occhi" -Eric D. Snider, EricDSnider.com