Al Solarexpo il futuro diventa presente… e sostenibile

Tra i sei padiglioni, si sono articolati ben 900 espositori, il che dimostra certamente come il mercato dell'energia stia puntando sulle nuove fonti, rinnovabili e pulite. Più di 50 mila i visitatori presenti durante la tre giorni espositiva, la maggior parte rappresentati da professionisti del settore, che hanno trovato nell'evento un punto focale sia per uno scambio informativo sia per un contatto diretto con le aziende. Durante la fiera si sono susseguite conferenze e seminari, più di 40, sui temi caldi riguardanti l'energia: dall'entrata a regime del Conto Energia, alla nuova certificazione energetica degli edifici; dai corsi di specializzazione nel campo del solare termico, al seminario sulle pompe di calore geotermiche. Tra le novità presentate quest'anno, spiccano due eventi: 'Polygen', dedicato alla cogenerazione e alla trigenerazione; si tratta di nuove forme di produzione e distribuzione combinata di energia elettrica e calore. Un modello questo, che sarà alla base del passaggio da una generazione centralizzata, ad una distribuita, eliminando sprechi, ottimizzandone l'utilizzo e diminuendo di conseguenza le emissioni. Di sicuro impatto visivo lo showroom 'Illuminazioni': un percoso all'interno del quale è stato possibile toccare con mano le nuove tecnologie; dai sistemi per facciate continue opache ventilate, ai dispositivi di spegnimento della modalità stand-by degli aparecchi elettronici; dalle lampade a led, alle videocamere Nikon per le misurazioni termografiche degli edifici. Curiosità ha certamente suscitato la presentazione di Tech Tile, la tegola fotovoltaica, che si integra perfettamente alla struttura archittettonica di un tetto, sopperendo in questo modo ai problemi che molti vincoli paesaggistici e architettonici spesso comportano nell'installazione di un normale pannello. Tra le aziende già affermate nel mercato del fotovoltaico, Mitsubishi Electric ha stabilito un nuovo record mondiale di efficienza di conversione fotoelettrica del 18,6%, su una cella solare al silicio multicristallino di 150x150 mm. Conergy, dal canto suo, presenta SunKit: un kit per impianti fotovoltaici da 1 a 6 kW connessi a rete, studiati per i piccoli installatori residenziali. Include tutti i componenti necessari per l'installazione facile e rapida: moduli, inverter, struttura di montaggio, sistema di monitoraggio, cablaggi e accessori. Il nuovo modo di fare e usare energia sta crescendo, e presto, da adolescente indisciplinato ed egocentrico, diventerà nei prossimi anni un adulto responsabile e vincente. Rudi Bressa