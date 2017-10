Al via Cinemambiente 2009 a Torino

«Nei suoi dodici anni di attività, il Festival si è affermato come la manifestazione che lavora più in profondità sul filone ambientalista ed è riconosciuto come punto di riferimento internazionale per autori, distribuzioni e altri festival». Alle parole di Gaetano Capizzi, direttore di Cinemambiente, seguono i numeri: quest'anno ci sono 116 film provenienti da 27 nazioni, 100 ospiti in 6 giorni. E, da non tralasciare, l'ingresso è gratuito a tutte le proiezioni (fino ad esaurimento posti, ovviamente) perché uno degli obiettivi di Direttore e staff «è quello di avvicinare più persone possibili a queste tematiche». Veniamo, appunto, ai percorsi tematici: ambiente, crisi economica, sfruttamento delle risorse, traffico, alimentazione, bioetica, censura nei paesi totalitari, stili di vita ecocompatibili. I film in gara sono suddivisi in tre sezioni: Documentari internazionali, Documentari italiani e Cortometraggi internazionali. In più: la sezione Panorama su urgenti temi di attualità o rarità del passato e la collaborazione con Amnesty International per Focus Diritti Umani. La difesa dell'ambiente è una rivoluzione che deve nascere dal basso, da uno sforzo di cambiamento, anche in piccolo, dei propri comportamenti e abitudini. E Cinemambiente parte l'8 ottobre alle 21 proprio da questa riflessione con due film emblematici. Il documentario "Noi ci siamo già" racconta la storia di Jimmy e Simona che si trasferiscono negli anni '80 sull'Appennino Toscano per vivere a stretto contatto con la natura, utilizzando fonti energetiche alternative. La serata prosegue con "Recipes for disaster", un documentario graffiante e intelligente. Il regista si mette anche davanti alla macchina da presa con moglie e figli per dimostrarci come vivere senza usare auto, plastica e derivati del petrolio senza stravolgere la vita di famiglia. La rassegna prosegue nei giorni successivi con davvero tante pellicole. Tra queste, "The Age of Stupid", il film-denuncia sul Global Warming che ha fatto già parlare molto di sé. Il 13 il Festival si conclude con un documentario provocatorio e divertente: "The Yes Men Fix the World" (Gli Yes Men salvano il mondo), diretto e prodotto da Andy Bichlbaum e Mike Bonanno con l'aiuto di Kurt Engfehr, montatore e coproduttore di alcuni celebri film di Michael Moore. Gli Yes Men sono degli attivisti insospettabili che si infiltrano nelle roccaforti del potere spacciandosi per rappresentanti di improbabili aziende. Vedere per credere. Valentina Gerig