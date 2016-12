In Alaska i cambiamenti climatici stanno sciogliendo anche la cultura dei nativi

Gli Yupik sono una popolazione indigena dell’Alaska occidentale, una delle 229 tribù native del Paese, che vive ancora in prevalenza in maniera tradizionale, sostentandosi cacciando foche e pescando salmoni. Gli Yupik hanno decine di parole per riferirsi al ghiaccio e alle sue variazioni, il che non è sorprendente considerato il ruolo cruciale che questo svolge nella caccia e nel trasporto. Ad esempio la parola “nuyileq” significa “ghiaccio rotto che comincia a espandersi, pericoloso camminarci sopra”.

Il declino di un’antica cultura

Come il riscaldamento globale minaccia gli Yupik

Ghiaccio bollente

Insicurezza alimentare

Si sta sciogliendo l’Artico