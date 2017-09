In Alaska si testa l’eolico galleggiante

Si chiama BAT (Buoyant Airborne Turbine), ovvero turbina galleggiante Airbone ed è un areostato eolico gonfiabile prodotto dall'americana Boston Altaeros Energies, società fondata nel 2010 presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT). Progettata per essere installata nell'area di Fairbanks in Alaska, sarà la più alta turbina eolica mai realizzata.