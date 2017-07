Albero, maestro di vita (Julia Butterfly Hill)

Una donna bella, vivace, comunicativa con lo sguardo che esprime grande maturità. Così abbiamo trovato la 29enne che dopo un incidente con l'auto nel 1996 ha dato una svolta alla sua vita, allora dedicata allo studio dell'economia. In Italia è uscito da poco il suo nuovo libro "Ognuno può fare la differenza", dove analizza il rapporto tra la vita impostata da una logica economica e la vita che segue un ordine naturale. Con un linguaggio fresco e molto diretto affronta, in questo libro, i diversi aspetti dello stile di vita odierno e suggerisce delle soluzioni alternative per riuscire ad avere un impatto meno pesante sull'ambiente. Per capire meglio il messaggio attuale di Julia, abbiamo ripercorso insieme a lei i diversi momenti della sua esperienza cruciale sull'albero. Quale tipo di relazione hai avuto con Luna Tree, l'albero sul quale hai vissuto per più di due anni? Era diventato un grande maestro e l'amico migliore che abbia mai avuto. Un maestro, perché ho imparato molto da lui. Avendo vissuto le tempeste, reali, tra le sue fronde, ho imparato ad affrontare anche le tempeste della vita. Mi ha insegnato a essere come un albero, salda con le radici per terra ma flessibile con la cima. Quando infuriano le tempeste della vita, quando ci sono le tasse da pagare, quando la gente ride di me, o semplicemente quando devo affrontare tutte le cose piccole e noiose di tutti i giorni, rimango ben ferma per terra, ma mi mantengo anche elastica, aperta agli eventi, e in questo modo ce lo faccio. Ti ha insegnato altro? Che la natura comunica. Non lo sapevo prima, nessuno me ne aveva mai parlato. Non mi ponevo neanche il problema. Vivendo nell'albero ho capito che è così, bisogna essere aperti e non pensare che senza bocca o orecchie non ci sia comunicazione. Momenti brutti, ce ne sono stati? Sì, certo. Come quando ho realizzato veramente che sono solo un essere umano, e mi sono sentita molto piccola immersa in una realtà più grande di me. E' stata una grandissima esperienza che in alcuni momenti ha fatto sentire paura, in altri tristezza. Ma ho sempre provato molto amore per l'albero, e per me l'amore compensa la paura e la tristezza. Cos'è per te la qualità della vita? Al college ho studiato economia e ho imparato il punto di vista dell'economia, cioè che il valore è quello che si percepisce e il valore percepito dalla gente è il denaro. Quando nel 1996 ho avuto un incidente di auto, mi sono accorta che mi avevano insegnato i valori percepiti e non quelli reali. La qualità della vita quindi non è il denaro o le cose che si possono acquistare, ma è la qualità dell'acqua e dell'aria, il nostro cibo, il nostro ambiente. Insomma, cose che non si comprano, ma sono per tutti. La qualità della vita è anche la qualità della vita sociale: una comunità è sana quando la gente si parla e si conosce e non, come succede sempre più spesso, quando non si sa neppure come si chiama il vicino di casa. Per me la qualità della vita è un vero valore e non cambia nel tempo o con le mode. E l'amore? L'amore è spiritualità in azione. Quando la gente mi chiede qual'è la mia religione, io spiego che per me la spiritualità è tutta la mia vita. La religione è un modo per applicare la spiritualità e la mia maniera di applicare la spiritualità è l'amore. Quando il mio modo di pensare, di agire e di parlare è basato sull'amore allora io sto vivendo la mia spiritualità. Cibo per il corpo e cibo per l'anima. Quali sono i tuoi? (Ride...) Il cibo per il mio corpo è nell'azione del cibo per l'anima, non c'è separazione. Sono vegana. Sapendo com'è l'industria alimentare negli Stati Uniti e in Europa, sapendo come inquina l'aria, l'acqua e la terra, e come tratta e fa vivere gli animali, essere vegana è il migliore dono che posso fare al mondo. Ghandi diceva: "Dobbiamo essere noi il cambiamento che desideriamo per il mondo". Che messaggio vuoi dare agli adulti e quale ai bambini? A tutti lo stesso: "You can make the difference": tu puoi fare la differenza!. Ogni giorno, ogni momento facciamo delle scelte e ogni singola scelta cambia un po' il mondo, anche se non ce ne accorgiamo subito. Per questo, dico, non si tratta di "scegliere" di fare la differenza, perché la facciamo comunque e sempre, volendo o no. Rita Imwinkelried