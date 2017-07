Siria, pioggia di bombe a nord di Aleppo. Donne e bambini tra le vittime

Ci sarebbero anche una donna in stato di gravidanza e tre bambini tra le 18 vittime del bombardamento avvenuto martedì 5 aprile nel quartiere di Sheikh Maqsud, a nord di Aleppo. Lo riferiscono fonti dell’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr) secondo cui il bilancio complessivo dei feriti ammonta a 70 feriti, 30 di cui bambini. L’organizzazione non governativa, basata a Londra ma con una fitta rete di contatti in tutta la Siria, sottolinea che l’attacco è una palese violazione dell’accordo di cessate-il-fuoco in vigore da circa un mese, pattuito nel tentativo di favorire i negoziati mediati dalla comunità internazionale tra le parti in lotta.

المرصد السوري: مقتل وإصابة 88 شخصا جراء سقوط قذائف على حي الشيخ مقصود بحلب pic.twitter.com/VL4uKBTmVG — صحيفة السياسة (@AlseyassahNews) 6 aprile 2016

هذه الصورة مُلتقطة بحي "السكري" بحلب قبل حوالي عام وليست من "الشيخ مقصود"https://t.co/aERz3e0dbl pic.twitter.com/Qsmhq8SF6L — تَأكّدْ (@vfycom) 6 aprile 2016