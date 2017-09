Aleppo. Nuovo accordo per evacuare civili, feriti e ribelli

L’evacuazione di alcune zone di Aleppo est, ancora in mano agli insorti, sembra essere cominciata, non senza difficoltà, nella mattinata di oggi, giovedì 15 dicembre. Ciò sfruttando una nuova tregua annunciata dalle forze in campo che - riferisce il quotidiano francese Le Monde - è stato confermato da un alto responsabile dell’esercito filo-governativo siriano.

Al Jazeera: “Primo convoglio attaccato dalle forze di Assad”

Dialogo tra Russia e Turchia su Aleppo