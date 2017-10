Aleppo è vicina

Aleppo non è molto lontano, è tra noi e sepolta in fondo alle nostre coscienze. Sussultiamo d’orrore davanti alle immagini dei civili uccisi ma poi fingiamo di non sapere che i civili che da lì sono riusciti a scappare marciscono nei campi profughi alle porte dell’Europa. È carne da macello, l’oggetto di scambio tra la civile Europa e il regime del presidente turco Recep Tayyip Erdogan: soldi e impunità in cambio della risoluzione del problema siriano. Che i profughi rimangano lontani dalle nostre vite e dalla nostra quotidianità. Questo è l’importante. Sarebbe bello poter rivendicare, come cittadini europei, che non vogliamo essere complici, che non vogliamo essere carnefici. I siriani, quelli che riescono a scappare, li trovi nelle nostre stazioni, accampati temporaneamente per il viaggio che li porta in Europa settentrionale. Vorrebbero tornare nella loro terra i siriani se non fosse che da sei anni le loro case sono bersaglio di una guerra senza fine e senza pietà.

Questa volta non potremo dire "non sapevamo"