L’arcivescovo di Aleppo: l’Italia porti la pace in Siria, non abbiamo più niente

E' venuto fino in Italia, per chiedere al nostro paese "di portare la pace laddove c'è guerra e l'armonia dove ora c'è violenza". Poi, finita la sua ambasciata in Europa, l'arcivescovo cattolico maronita di Aleppo Joseph Tobji tornerà nella sua città, a resistere e dar sollievo ai suoi concittadini, da qualche settimana assediati dai violenti e sanguinosi bombardamenti del governo siriano. Un attacco continuo che il ministro degli Esteri italiano Paolo Gentiloni definisce "irragionevole", e che a livello internazionale ha portato alla gravissima sospensione dei colloqui di pace sulla Siria tra Stati Uniti e Russia.

Senza acqua, senza luce, tra le macerie

Incontro con Arcivescovo maronita di #Aleppo, Joseph Tobji, in Comm. Affari esteri. Diretta: https://t.co/M52ALz4bBy pic.twitter.com/ojHtzfMSwl — Senato Repubblica (@SenatoStampa) 4 ottobre 2016

L'Italia per la pace e contro Assad