Aleppo. Via libera a tregua per gli aiuti umanitari

Non c'è pace per la Siria e per la città simbolo del conflitto, Aleppo. In queste ore si sono intensificati i bombardamenti da parte dell'esercito russo e di quello di Assad, mentre l'inviato dell'Onu Staffan de Mistura ha ribadito più volte la necessità di una tregua duratura per poter far entrare in città i convogli umanitari e distribuire così cibo e medicinali urgenti alla popolazione.

Tregua di 48 ore a settimana ad Aleppo

La condanna dell'Ue

Calling for an immediate halt to the fighting in Aleppo: https://t.co/vtbyUFIb2L — Federica Mogherini (@FedericaMog) 18 agosto 2016

Le immagini di Omran Daqneesh