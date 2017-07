Alessandro Francoli, “alla salute dell’ambiente”

Come si fa una grappa "eco-compatibile"? E' possibile? Certamente! La distillazione, di per sé, è un processo poco impattante; se poi l'azienda si è messa nelle condizioni di ridurre ulteriormente al minimo questo impatto e, come nel nostro caso, ha attuato una riforestazione, sicuramente si può fare una grappa eco-compatibile. Nel vostro caso in particolare utilizzate energia pulita, usate le bucce di scarto per il riscaldamento e avete anche reso l'azienda a Impatto Zero... Il processo di distillazione genera una sorta di prodotto secondario, una materia prima secondaria, le bucce dell'uva, i semi e la parte legnosa, i raspi. Questi, se opportunamente essicati, possono essere mandati in combustione e quindi generare le calorie, da un lato, necessarie per produrre il vapore per la distilllazione stessa e, dall?altro, in grado di riscaldare ambienti, uffici, magazzini di produzione; dunque un'azienda, da questo punto di vista, pressochè indipendente energeticamente. Queste scelte hanno rappresentato un costo in più o sono risultate convenienti? Chiaramente l'investimento iniziale è importante, perché dotarsi di un forno essicatoio e soprattuttto di un elettrofiltro per la pulizia dei fumi è naturalmente un investimento considerevole. Però, negli anni viene ripagato. Grazie al fatto di non utilizzare altre fonti energetiche se non le bucce dell'uva, che sono a costo zero dal momento che la vinaccia è utilizzata per produrre grappa, ci troviamo in azienda un combustibile praticamente gratis. Dopo l'investimento iniziale importante, in un certo numero di anni c'è sicuramente un beneficio economico. Il processo produttivo è pulito. E avete mai pensato, invece, alla materia prima, all'utilizzo di uva da agricoltura biologica? Mettere in catalogo una grappa da agricoltura biologica sarebbe sicuramente una "chicca" produttiva, è chiaro. Un'ultima curiosità: al Vinitaly avete presentato una novità, il massaggio alla grappa secondo i principi della riflessologia plantare. Come vi è venuta questa idea, che senso ha? La grappa, che un tempo si chiamava acquavite, "acqua di vita", era utilizzata soprattutto per uso esterno, stiamo parlando del 1600-1700, per massaggi terapeutici e cosmetici. Abbiamo ripescato questo antico utilizzo dell'acquavite.