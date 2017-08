Sarà scelto tra quelli in concorso alla 71ma Mostra del Cinema di Venezia, il film vincitore del Green Drop Award, premio giunto quest'anno alla sua terza edizione e assegnato da Green Cross Italia e Città di Venezia alla pellicola che meglio interpreta i valori dell'ecologia e dello sviluppo sostenibile.

A capitanare la giuria ci sarà Silvia Scola, sceneggiatrice, vice presidente dell'Anac (Associazione Nazionale Autori Cinematografici), e con lei Blasco Giurato, direttore della fotografia che ha nel proprio curriculum il film premio Oscar Nuovo Cinema Paradiso, e Chiara Tonelli, architetto leader del team che si è recentemente aggiudicato la medaglia d'oro al Solar Decathlon 2014, le olimpiadi della bioarchitettura.

Come scoprire se un film è “verde” in 5 mosse.

Regola numero due: accertarsi che il tema sia trattato con correttezza scientifica e onestà intellettuale, nei limiti di quella che gli esperti chiamano “sospensione dell’incredulità”. Anche un film di fantascienza, per esempio, può essere ecologico, purché il problema affrontato sia reale o la metafora di uno reale.

Terzo: non c'è limite ai temi che possono essere trattati: cambiamenti climatici, estinzione delle specie, maltrattamento degli animali, scarsità delle risorse alimentari, idriche o energetiche, disastri ambientali, inquinamento.

Quarto: anche i temi della pace, della solidarietà e della cooperazione rientrano fra quelli 'green', perché non può esserci rispetto per l’ambiente se non c’è rispetto per il prossimo.