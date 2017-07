Cosa è successo in Louisiana con la peggiore alluvione dopo Katrina

Sono numeri da stato di calamità, quelli che hanno colpito lo Stato della Louisiana, nel sud-est degli Stati Uniti. Ciò che è accaduto da sabato 13 agosto a lunedì 15 non si era mai verificato. Almeno non con questa portata: in circa 48 ore sono piovuti 60 centimetri in più d'acqua di quelli registrati solitamente. Un evento che si registra ogni 500 anni.

Louisiana in ginocchio

Q: What does climate change look like? A: Like extreme flooding in Louisiana. https://t.co/7gblqaFURF pic.twitter.com/kUEnCBpKKD — 350 dot org (@350) 16 agosto 2016

Colpa anche del cambiamento climatico