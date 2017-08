Alluvioni: danni, costi, rischi per l’Italia

Le alluvioni sono i più gravi disastri per l'Europa. Emerge da un rapporto della Commissione Europea presentato a Dresda dal Commissario per la Ricerca Philippe Busquin in cui vengono anche riportati i risultati dei maggiori progetti di ricerca europei in quest'ambito. "Studi scientifici dimostrano che il numero delle alluvioni negli ultimi decenni sta aumentando in maniera preoccupante" rileva Busquin, sottolineando che le catastrofi maggiori colpiscono l'Europa centrale. Nel periodo dal 1980 al 2002 l'Italia detiene il triste primato in Europa per la mortalità legata a inondazioni e alluvioni (38% del totale delle vittime nei Quindici). Nell'elenco funesto della mortalità il secondo posto tocca alla Spagna (20%), seguita dalla Francia (17%). Terribile anche il bilancio delle perdite economiche, 11 miliardi di euro. L'Italia è seconda solo alla Francia per il numero di alluvioni e inondazioni: il numero più alto di alluvioni sono avvenute in Francia (22%), Italia (17%) e Gran Bretagna (12%). E la situazione è peggiorata nelle ultime due decadi. Quali sono le cause dell'incremento di alluvioni e inondazioni? Secondo alcuni scienziati la causa è il cambiamento del clima, altri ritengono che l'Europa sia ora più esposta e vulnerabile che in passato di fronte a un incremento del rischio. Concorrono diversi fattori: il clima, l'idrologia, lo sfruttamento poco saggio del territorio. Il dissesto idrogeologico di molte parti d'Italia è noto. La naturale conformazione dei luoghi è stata stravolta. Gli ultimi decenni di spoliazione dei boschi, di cementificazione del terreno e dei letti dei fiumi, gli interventi strutturali sul paesaggio ci hanno reso più esposti e vulnerabili. Nel luglio '87 l'Adda sommerge 60 comuni e la frana del monte Coppetto ne cancella due dalla cartina geografica. Nel maggio '97 in Campania un'enorme torrente di fango travolge il paese di Sarno, costruito alle pendici di un monte deforestato. Ottobre 2000: inondazioni colpiscono l'Italia settentrionale, facendo almeno 25 vittime e migliaia di sfollati, e la Spagna, ove sono morte 5 persone e si sono verificati ingenti danni materiali. All'Elba i torrenti il cui corso era stato deviato per costruire case per turisti, esondano col nubifragio del 4 settembre 2002, causando gravissimi danni: un disastro annunciato. Cosa fare? Primo, essere più attenti nella gestione del territorio. Sono comportamenti a rischio costruire in zone a rischio di esondazione, ridurre la superficie drenante delle colline e dei monti con canalizzazioni, asfaltature, cementificazioni, cercare di incanalare i corsi d'acqua in letti di cemento che ne aumentano la pericolosità. Errori frequenti in passato, a cui in alcune circostanze non è possibile rimediare, ma bisogna esserne consapevoli ed evitare che a essi se ne aggiungano altri. Secondo. Prevenzione sul campo. Per l'Associazione dei geologi italiani il problema è "a monte", e non solo in senso figurato. Lo ha spiegato Floriano Villa, il presidente: intervenire sui fiumi è già un errore metodologico (cementificarne l'alveo è una grave sciocchezza), perché è già troppo tardi. La manutenzione del territorio va fatta prima - "a monte", appunto - dedicando energie, risorse ed interventi a una messa in sicurezza del territorio (alberi, boschi, niente costruzioni) che rallenti il decorso dell'acqua verso i fiumi e che lasci delle vie di fuga per ridurre il potenziale distruttivo di enormi masse d'acqua capaci di trasformarsi in bombe a furia di essere incanalate. Terzo. Il cambiamento climatico è un fenomeno mondiale, ma ricade su tutti noi. Il Nord Italia, dicono i climatologi, sarà sempre più a rischio acqua al punto che tra 80 anni le piogge al Nord potrebbero crescere del 50 per cento, mentre al Sud prevarrà la siccità. Una previsione che gli studiosi ripetono da tempo: "E' da dieci anni che, dati alla mano, diciamo che i cambiamenti climatici legati all'emissioni di gas avrebbero causato sconvolgimenti anche in Italia. Tutto si è verificato. Per il futuro bisogna agire" ha spiegato Domenico Gaudioso, responsabile clima dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Le emissioni industriali, i trasporti, i consumi energetici danneggiano l'equilibrio dell'ambiente: sta anche a noi ridurli e ripensare alcuni comportamenti del nostro stile di vita. Stefano Carnazzi