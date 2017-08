Terremoto di Amatrice, un anno dopo: facciamo il punto sulla ricostruzione dei centri storici

Dalla cattedrale di San Benedetto alle chiese di Amatrice: serviranno soprattutto per il restauro di questi monumenti-simbolo, colpiti dal terremoto del 24 agosto scorso, i 100 milioni stanziati dal decreto legge per il Mezzogiorno, che inizieranno a essere usati da qui a pochi giorni. Dopo il violento sisma dello scorso anno, che ha distrutto i paesi di Amatrice, Accumoli e Pescara del Tronto, si continua infatti a lavorare senza sosta, non solo per mettere in sicurezza il territorio e le persone, ma anche i beni culturali, artistici e architettonici, persi durante la tragedia. Perché se è vero che la sicurezza delle persone, in uno stato di calamità, deve essere la priorità assoluta, quando l'emergenza passa è necessario, anzi è obbligatorio, prendersi cura anche della loro memoria e della loro storia, recuperando chiese, dipinti ed edifici storici, per evitare che le perdite non siano superiori a quelle già subite. Cercando magari di ispirarsi al "modello Friuli", che costituisce un esempio ben riuscito di ricostruzione, dopo il terremoto del 1976, non solo efficiente e rapida, ma anche attenta all'accuratezza storica (e il borgo di Venzone, per esempio, ne è una prova).

100 milioni per la ricostruzione dei centri storici

Riportare il turismo per ridare vita all'economia