Amazzonia: agonia di una foresta

La conseguenza più ovvia di questa situazione è un aumento vertiginoso delle devastazioni ambientali causate dall'occidente ai danni dei paesi del terzo e quarto mondo. Delitti ecologici senza colpevoli, scempi ambientali destinati ad aumentare. Basta pensare che soltanto il 21% della popolazione mondiale, quella dei paesi sviluppati, consuma l'84% delle risorse dell'intero pianeta. Studiando un fenomeno come quella dell'Amazzonia non resta che trarne previsioni allarmanti: nel 1999 l'opera di disboscamento è aumentata del 15%. Se continua così tra circa vent'anni del polmone che fa respirare il mondo non resterà niente altro che un cumulo di cenere. La distruzione della foresta amazzonica non è soltanto il risultato della disperazione e della povertà. Essa è il simbolo dell'irresponsabilità e degli avidi interessi del liberismo di cui sono complici quegli stati dell'America latina che fanno parte dell'immenso bacino amazzonico. Si è parlato tanto della necessità di ridurre la deforestazione, di avviare uno sfruttamento razionale ed ecocompatibile delle sue risorse. Ma intanto non si riesce a tenere sotto controllo nemmeno la devastazione di larghissime zone destinate all' agricoltura e al pascolo. Lo sfruttamento del sottosuolo e i piani di urbanizzazione concludono una situazione chiaramente insostenibile. Per tamponare e poi invertire la situazione bisognerebbe intanto tener conto di quello che sta accadendo e tentare di salvaguardare le popolazioni indigene. Dovrebbero cambiare le leggi, fino ad oggi poco applicate e, in molti casi, non incisive. Dovrebbero anche placarsi gli interessi economici dei paesi industrializzati. Andrebbe applicata una nuova e ampliata formula legislativa che permetta lo sfruttamento ecocompatibile della zona e favorisca la cooperazione da parte di tutti i paesi affinchè l'Amazzonia non sia distrutta. Forse con misure di questo tipo, quello che adesso è solo una speranza, potrebbe trasformarsi in una realtà concreta. Elena Evangelisti