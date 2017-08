Ambiente, la tv si sveglia. Perlomeno i canali all news

Il tema della responsabilità e del ruolo che hanno i media nel veicolare le emergenze ambientali, a una settimana dal vertice mondiale sul clima di Cancun, è impegnativo. Interessante. D'attualità. Urgente. Importante per ognuno di noi, per il lavoro, le imprese, la green-economy, la salute del pianeta. Quindi, da prima pagina. Da telegiornale. Invece no. L'ecologia, il rispetto dell'ambiente e le iniziative più forti e incisive per difenderlo hanno sempre trovato a fatica spazio, nei palinsesti televisivi. Perché? "L'impressione è di un silenzio stampa quasi assordante. Non riusciamo a capire i motivi ma siccome abbiamo a cuore queste tematiche e siamo stati tra i promotori di campagne di sensibilizzazione alla vigilia del vertice di Copenhagen, pensiamo sia nostro dovere riportare l'attenzione anche sul vertice di Cancun. Ed è per conoscere i motivi di questo disinteresse che ci siamo rivolti ai protagonisti delle più importanti testate all-news". Questo è quanto ci ha anticipato Alessandra Paradisi, responsabile delle relazioni internazionali della RAI e Segretario generale della Conferenza Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo (Copeam). E' il caso di parlarne quindi. Sabato 27 novembre a Venezia i giornalisti dei maggiori canali satellitari all-news si svolge ella quinta edizione della Venice International News Conference. Il ruolo dell'informazione nella percezione delle emergenze e dei cambiamenti climatici è messo in discussione. Un appuntamento che, dopo le premiazioni di Hot Bird, conferma la candidatura di Venezia all'inaspettato ruolo di capitale della comunicazione legata all'ambiente. RaiNews, Al Arabiya, Al Jazeera, Euronews, BBC, NTV Turkey, Russia Today, Canal 24 Horas: nella prestigiosa cornice settecentesca di Palazzo Labia, sede Rai, i responsabili delle principali televisioni all-news del bacino sono chiamati a discutere sul tema 'Paure globali, speranze globali'. I protagonisti del dibattito sono chiamati a confrontare le proprie scelte editoriali, le diverse modalità di produzione di informazione, le implicazioni deontologiche. Per la prima volta, inoltre, la seconda parte della discussione si allarga anche a rappresentanti istituzionali europei ed organizzazioni internazionali sulle possibili sinergie da sviluppare con i media relativamente alle prossime sfide ambientali. Tra gli interventi in collegamento video quello con il premio Nobel per la Pace Adolfo Perez Esquivel e con i rappresentanti dei ministeri dell'Ambiente di Ecuador, Bolivia e Venezuela.