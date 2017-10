Ameer Alhalbi, fotografo ad Aleppo: vi racconto cos’è la guerra in Siria

“Penso che la guerra in Siria non finirà mai. Sono tre anni che fotografo il conflitto ad Aleppo, la mia città. Per mostrare al mondo le sofferenze patite dai siriani. E oggi, giovedì 28 aprile 2016, è una delle giornate più infernali che abbiamo mai vissuto”.

The @guardian top 20 photographs of the week #2 Aleppo - photograph: Ameer Alhalbi/Getty https://t.co/khDpz296ur by pic.twitter.com/XDSFlwNzdg — Brendan McDonald (@7piliers) 30 aprile 2016

#Syria A family runs after a reported air strike in #Aleppo Photo Ameer Alhalbi #AFP pic.twitter.com/dwdMTYriei — AFP Photo Department (@AFPphoto) 29 aprile 2016

“Ero lì mentre piovevano bombe”

What cease-fire? Aleppo after airstrikes: a Big Shot by Ameer Alhalbi in print in @Newsweek https://t.co/maZid8D6kM pic.twitter.com/2hS85uCj2H — Jen Tse (@jentse) 26 aprile 2016

“Ero sul punto di scappare anch’io”

Nell'immagine di apertura, una profuga siriana ©Spencer Platt/Getty Images