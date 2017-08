Amianto, un testo unico per le bonifiche e l’assistenza alle vittime

A 24 anni dalla sua messa al bando, l’Italia non ha ancora risolto i problemi ambientali e di salute legati all’amianto. Presto, però, il nostro paese potrebbe dotarsi di uno strumento per accelerare la bonifica da un materiale che, si calcola, miete ancora 1200 vittime all’anno solo da noi. In occasione della seconda assemblea nazionale sull’amianto, infatti, è stato presentato il primo testo unico, una proposta di legge elaborata dalla Commissione sugli infortuni sul lavoro creata al Senato: un disegno di legge che ha l’obiettivo di consentire a regioni e Asl di mappare tutto l’amianto ancora presente sul territorio (con obbligo di denuncia e bonifica esteso a tutti gli edifici, anche privati) e censire tutte le patologie ad esso legate (in questo caso, spetterà al medico rispettare l’obbligo di trasmissione delle informazioni relative ai pazienti, in caso di accertamento della malattia, ai fini dell'inserimento nel registro tumori presso l'Inail). Tweet riguardo #ZeroAmianto

Riconversione e spese legali gratuite

55mila siti da bonificare