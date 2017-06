Amministrative 2017: Genova e Verona al centrodestra, conferma per Pizzarotti

Si sono chiuse, alle 23 esatte, le votazioni per i ballottaggi per eleggere i sindaci di 111 comuni, tra cui 22 capoluoghi di provincia: alle 19, secondo i dati ufficiali del Viminale, ha votato appena il 46,03 per cento.