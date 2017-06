Ana Brnabic. Una donna europeista e gay primo ministro della Serbia

Ana Brnabic - 41 anni, dichiaratamente lesbica - è il nuovo primo ministro della Serbia. Per un paese fortemente tradizionalista, i cui 7,1 milioni di abitanti sono costituiti all’80 per cento da cristiani ortodossi, si tratta di un’autentica svolta. Con la nomina, ufficializzata lo scorso 15 giugno, il presidente Aleksandar Vucic ha inoltre posto per la prima volta una donna alla guida del governo della nazione ex-jugoslava. L’obiettivo è infatti di mostrare l’immagine di una Serbia tollerante e aperta, che cerca di avvicinarsi all’Unione europea: la candidatura per l’adesione è stata depositata a Bruxelles nel 2012 e i negoziati sono ancora in atto.

Reazioni omofobe in Parlamento: “Avrei preferito un padre di famiglia”

A sostenere il nuovo esecutivo sarà il Partito progressista serbo, che gode di un’ampia maggioranza in Parlamento. Ciò nonostante, il nome di Ana Brnabic rappresenta comunque un rischio: la neo-premier, infatti, non può vantare una grande esperienza in politica, avendo assunto il primo incarico pubblico solamente un anno fa, quando fu scelta come ministro dell’Amministrazione dello stato. All’epoca, la scelta aveva suscitato una levata di scudi da parte dell’estrema destra locale. E oggi c’è già chi ha cominciato a storcere il naso, non solo tra gli ultra-conservatori: Dragan Markovic, dirigente di una delle formazioni politiche di secondo piano della coalizione al potere - che già nel 2016 si era detto contrario alla scelta della donna per un incarico ministeriale - ha affermato che alla testa del governo avrebbe preferito “un padre di famiglia con dei bambini”.

Serbian President nominates Ana Brnabic to be the next prime minister. She'll be the country's first woman and first openly gay PM. pic.twitter.com/kqJKgXpWrZ — AJ+ (@ajplus) 16 giugno 2017

Ana Brnabic ha precisato: “Non sono una militante Lgbt”

Ana Brnabic will be Serbia's first gay prime minister, and first female as well. Big deal for the Baltics https://t.co/KiJ0KXsZir #LGBT pic.twitter.com/S0LkOaU9HX — LGBT+ News (@mondokoosh) 16 giugno 2017