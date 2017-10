Anche al formaggio si misura l’impronta

Quanta CO2 viene emessa per produrre una confezione di stracchino, dalla stalla al bancone del supermercato? E come fare per compensare e diminuire le emissioni prodotte? La risposta arriverà grazie al programma promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al quale partecipa l'azienda Latteria Montello, conosciuta ai più con il marchio "Nonno Nanni". Un progetto finalizzato a calcolare l'impronta di carbonio - la Carbon Footprint - lungo tutta la filiera e durante tutte le fasi di vita dei tre prodotti di punta dell'azienda trevigiana: "Abbiamo voluto aderire a questo progetto perché vogliamo che il nostro diventi un prodotto realmente sostenibile - spiega Silvia Lazzarin, direttrice marketing dell'azienda - analizzando tutto il ciclo di vita del formaggio, dalla stalla alle tavole dei nostri clienti". Grazie all'aiuto dei tecnici del Ministero verranno analizzate varie aree di intervento che riguarderanno la fase di produzione e lavorazione del latte, la provenienza dell'energia utilizzata nello stabilimento e il packaging utilizzato nella vendita al dettaglio. Per il calcolo dell'impronta di carbonio sarà utilizzata una procedura riconosciuta a livello internazionale (la WRI/WBCSD GHG Protocol), a conclusione della quale sarà disponibile un inventario delle emissioni di gas a effetto serra generate dalla filiera produttiva e dalle diverse fasi del ciclo di vita dei prodotti selezionati. La compensazione riguarderà anche l'efficienza delle strutture aziendali, il trasporto e la logistica dei prodotti, oltre che l'acquisto dei cosidetti "carbon credit": "In azienda ad esempio acquistiamo già da tempo energia proveniente da fonti rinnovabili e abbiamo in progetto di realizzare un impianto di cogenerazione a breve, che ci aiuterà a diminuire le emissioni", spiega la Lazzarin. Alla fine del programma i tre formaggi, a chilometro quasi zero perché realizzati con ingredienti provenienti da produttori locali, e a basse emissioni di CO2, saranno a disposizione della grande e piccola distribuzione permettendo ai consumatori di scegliere e acquistare un prodotto di certificata sostenibilità.