Anche i delfini odiano Katy Perry

Il dirigente Peta Dan Mathews ha scritto un esposto contro il Georgia Aquarium di Atlanta perché la musica ad alto volume durante le feste potrebbe danneggiare le condizioni di salute dei cetacei. La Peta - People for the ethical treatment of animals - è un'organizzazione animalista Usa molto nota per l'attivismo su campagne provocatorie e i numerosi supporter nello showbiz. Secondo Dan Mathews, collaboratore di Huffington Post e vicepresidente Peta, un recente episodio dimostra che i cetacei possono soffrire per la musica assordante. "Questi mammiferi marini sono così sensibili ai rumori martellanti al punto tale che lo stesso acquario li aveva trasferiti altrove durante la costruzione della mostra sui delfini - si legge nel reclamo formale - ma alla festa per il Pride festival di Atlanta tuttavia il remix techno della canzone 'Firework' di Katy Perry era udibile come fosse un martello pneumatico". Mathews nel suo esposto entra nei particolari, segnalando che "quando inizia la musica, i beluga iniziano a torcersi su se stessi, lottare uno con l'altro per poi con rabbia piombare sulle foche ospitate dalla stessa struttura". Da notare che "Anche le nutrie cercavano riparo, rannicchiandosi una nell'altra". La sensibilità dei cetacei ai suoni è nota già da tempo e numerosi studi hanno messo sotto accusa i rumori artificiali. Sonar militari e industria petrolifera sono accusati di danneggiare balene, delfini e cetacei, al punto di contribuire ai fenomeni di spiaggiamento.