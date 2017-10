Anche le energie rinnovabili sono a Impatto Zero

In occasione del festival "L'energia dell'Italia", in programma il 5 novembre al Palalottomatica di Roma, Anter ha aderito al progetto Impatto Zero®. Grazie all'accordo con LifeGate le oltre trenta tonnellate di CO2 generate dalla realizzazione del festival saranno ridotte e compensate partecipando alla creazione e tutela di un'area boschiva in crescita. Il contributo di Anter riguarda la creazione di 9.000 nuovi metri quadrati di foresta in Costa Rica. Anter, associazione nata nel 2009, ha finora coinvolto quasi 100.000 persone con l'obiettivo di contribuire a tutelare e diffondere le energie rinnovabili e aiutare il paese a sviluppare il potenziale in questo settore. È questo lo scopo dell'evento "L'energia dell'Italia", il primo festival interattivo sulla crescita personale e lo sviluppo energetico. Il festival darà spazio alle storie di persone e aziende impegnate nella valorizzazione e nella costante crescita delle energie pulite. LifeGate è stata selezionata come una delle nuove energie dell'Italia e sarà rappresentata al festival da Simone Molteni, direttore scientifico e responsabile del progetto Impatto Zero®. L'ingegner Molteni interverrà come oratore e spiegherà la filosofia del progetto e il ruolo di LifeGate come fornitore di energia elettrica rinnovabile con il progetto LifeGate Energy. I numeri dei partecipanti previsti sono importanti: si aspettano oltre 5.000 persone. Ennesima conferma che energie alternative e sviluppo sostenibile non sono più temi elitari per una nicchia di specialisti ma possono coinvolgere il grande pubblico. Antonio Rainone, Presidente di Anter, sottolinea l'importanza del festival: "L'Energia dell'Italia sarà l'occasione per raccontare e dar voce all'Italia migliore, alle persone che non si arrendono alla crisi e la trasformano in un'opportunità di crescita e cambiamento. Un evento dedicato a chi non si arrende ed è ancora capace di immaginare il futuro e dare concretezza ai sogni di una persona e di un paese."