Anche Milano ha l’ambiente nel cuore

Parlare di tematiche ambientali sta diventando sempre più chiaramente una necessità a cui non è possibile sottrarsi: l'urgenza d'investire sul controllo dei cambiamenti climatici, in particolare nella riduzione delle emissioni di gas serra, non è più da vedere solo come una paura da evitare, ma, anzi, è l'occasione per crescere e favorire lo sviluppo economico. Unione negli intenti, previsione ottimistica sul futuro di un investimento ambientale, e, allo stesso tempo, consapevolezza sulla necessità di un intervento, sono le tre tematiche ampiamente dibattute la mattina del 25 settembre in occasione del convegno "Verso Copenhagen 2009", che apre il Festival Internazionale dell'ambiente, in programma a Milano fino a lunedì 28 settembre. Curiosità, ottimismo, voglia di parlare: il tono della conferenza d'apertura rispecchia il clima intorno a tutto il Festival. Diffondere una maggiore consapevolezza è il primo scopo, in modo da anticipare le tematiche che saranno affrontate a "COP 15 Copenaghen". Tra le opinioni di Gianni Silvestrini, direttore scientifico del Kyoto Club, Carlo Carraro, rettore e ordinario di Economia Politica dell'Ambiente Università di Venezia, Lucio Stanca, amministratore delegato Expo 2015, di Roberto Formigoni, Presidente della Regione, e di Guido Podestà, Presidente della Provincia di Milano, è emerso che le sfumature intorno al tema "ambiente" da affrontare sono tantissime, compreso il nuovo atteggiamento "ecosostenibile" che è necessario infondere nei giovani anzitutto e in generale nelle persone. Tra mostre fotografiche, workshop, mercatini biologici, conferenze e concerti, disseminati in varie strutture milanesi e non, il programma è fitto, e non mancheranno certo le occasioni per crearsi un parere preciso sulla situazione attuale del clima in Italia e nel mondo. Marta Calcagno Baldini