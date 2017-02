Animali in città, l’Italia non sempre è un paese per cani e gatti

L’Italia è un paese per cani e gatti? Dipende. Sì, a giudicare da quanto sono aumentati nelle nostre case negli ultimi vent'anni e da quanto dichiariamo di volergli bene. No, se teniamo conto delle risposte di un recente sondaggio di Legambiente sui servizi per gli animali offerti da comuni e Asl nelle città, che mostrano come, complessivamente, il grado di soddisfazione dei cittadini sia insufficiente o mediocre.

Animali in città, l'indagine di Legambiente

La maggior parte dei cittadini non è soddisfatta

In Italia il randagismo rimane un problema enorme