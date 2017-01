Antonio Guterres: “La pace sia la nostra priorità assoluta”

“In questa prima giornata alla testa delle Nazioni Unite, c’è un pensiero che pesa sul mio cuore: come riuscire ad aiutare i milioni di esseri umani che sono in questo momento afflitti dalle guerre”. Il primo discorso ufficiale di Antonio Guterres, che da ieri ha preso il posto di Ban Ki-moon in qualità di segretario generale dell’Onu, ha fornito alcune importanti indicazioni in merito agli orientamenti che contraddistingueranno il suo mandato: “Già a partire da oggi - ha spiegato - chiedo a tutti voi di lavorare al mio fianco: impegniamoci affinché la pace diventi la nostra priorità assoluta”.

Guterres chiede dialogo, rispetto, solidarietà e compassione

Un contesto internazionale particolarmente difficile