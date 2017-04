Api. L’Ue blocca i tre pesticidi killer

Sono 15 i Paesi membri ad aver votato per la sospensione temporanea dei tre neonicotinoidi ritenuti come altamente nocivi per la salute delle api. Il divieto di utilizzo si riferisce all'Imidacloprid, al Clothianidin e al Thiamethoxam utilizzati per la concia delle sementi. Si tratta dei tre insetticidi più utilizzati al mondo in agricoltura e additati come principale causa del crollo delle popolazioni di api e degli impollinatori selvatici (api, falene, api solitarie, farfalle).