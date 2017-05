Appia day, la riscoperta dell’Appia Antica a piedi o in bici

C’è una via millenaria che unisce Roma a Brindisi, 611 chilometri di bellezza e di storia che gli antichi romani realizzarono per volere di Appio Claudio a partire dal 312 avanti Cristo (a.C.). È l’Appia Antica, la regina viarum, la regina di tutte le vie, la strada consolare percorsa nei secoli da legioni, imperatori, poeti, papi; amata da scrittori e artisti come Goethe che nel 1786 ne rimase stupefatto o Canova che studiò per molto tempo lungo la via.

Appia day, rivalorizzare la regina viarum

Appia day: niente auto, solo pedoni e biciclette