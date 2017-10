Aquae Venezia, in Laguna l’esposizione sull’oro blu

Nel "fuori Expo" allargato che si sta svolgendo un po' in tutta Italia, con iniziative di vario tipo in diverse città italiane sul cibo e non solo, c'è anche un padiglione che affronta il tema del consumo d'acqua. L'esposizione dedicata all'oro blu si chiama Aquae Venezia 2015, ha il patrocinio di Expo2015 ed ha la sua ubicazione nella laguna: si confugura come una mostra interattiva ed esperienziale, articolata in quattro macro-temi (Immergiti nell’esperienza, Un mare di sapori, Conference e Expo & Business) per raccontare la biodiversità di mari, fiumi e laghi, l'economia legata all'acqua e i metodi per non sprecarla. Il Wwf, uno dei partner dell'evento, ha colto l'occasione per ricordare i numeri del consumo idrico nel Paese: secondo l'associazione se ne vanno, per la produzione di cibo, circa 70 miliardi di metri cubi di acqua all'anno.

Donatella Bianchi, Presidente Wwf. Foto: © Wwf

Foto: © Getty Images