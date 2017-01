Aria pulita anche d’inverno

Si calcola che nelle società industriali, durante i mesi invernali, le persone trascorrano fino al 90 per cento della propria esistenza in ambienti chiusi, dove l'aria è troppo secca e surriscaldata; inoltre alle fonti di inquinamento esterne (mezzi di trasporto, impianti di riscaldamento) si aggiungono quelle interne, come le cucine a gas e i prodotti per le pulizie. La situazione non migliora negli ambienti di lavoro come ad esempio gli uffici, dove fotocopiatrici, e strumenti di cancelleria a base di solventi minacciano i nostri polmoni per molte ore ogni giorno. Da qui la necessità di migliorare l'aria negli ambienti di soggiorno e di lavoro, anche per diminuire la probabilità di contrarre malattie da raffreddamento, classica "seccatura" dei mesi invernali. Le piante da appartamento sono uno strumento prezioso per rendere più salubre l'aria negli ambienti chiusi.

Piante da appartamento mangia-smog

I benefici del verde domestico