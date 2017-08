Arriva Smart Bike

Buone, anzi ottime notizie per gli amanti delle due ruote: da oggi, se la pista ciclabile non c'è, ci pensa direttamente la bicicletta. La Samsung ha infatti progettato Smart Bike, una bici che crea l'illusione di una pista ciclabile proiettando dei laser direttamente sull'asfalto. Il prototipo appena realizzato e creato in collaborazione con il team del designer Leo Burnett di Milano, si completa con tecnologia Gps e telecamera posteriore su un design curvo molto moderno.