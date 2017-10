Arriva la carta fedeltà

Una carta fedeltà che premia, non chi consuma, ma chi invece si prende cura dell'ambiente con semplici accorgimenti quotidiani. Un sistema nuovo e certamente curioso che vuole incentivare quegli atteggiamenti volti e attenti alla sostenibilità ambientale. Fada è la prima carta che premia chi taglia la CO2, ed è stata pensata e realizzata dal Covar14, il primo bacino di comuni italiano ad aver aderito al progetto Fedeltà amica dell'Ambiente, ideato da Achab group e Keo project, e quindi lanciato per i cittadini dei 19 comuni piemontesi che fanno parte del consorzio. Le buone pratiche sono quelle che possiamo mettere in pratica tutti i giorni, ovvero una raccolta differenziata di qualità, il compostaggio domestico o, come in questo caso, l'utilizzo delle stazioni di raccolta di Mr. Pet (le cosidette stazioni mangia bottiglie che ad ogni bottiglia conferita regalano un punto). Il sistema di calcolo prevede che ogni 100 grammi di emissioni ridotte venga caricato 1 punto. I punti raccolti potranno così essere spesi in tutti i punti vendita che aderiscono all'iniziativa, ottenendo sconti e promozioni sulla spesa quotidiana. Non più "più spendi e meno spendi", ma una sorta di "ricicla che ti conviene". Il sistema di raccolti è già attivo e le tessere sono state consegnate gratuitamente ai cittadini residenti nei 19 comuni del consorzio. Un ottimo sistema di incentivazione che, se funzionerà veramente, potrebbe dare un energetico contributo ad una svolta culturare, tanto necessaria quanto voluta.