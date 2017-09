ArtEnergy e LifeGate, per brillare di più

L'evento si svolgerà con la collaborazione di LifeGate Energy, che sarà presente in fiera. LifeGate Energy è il progetto creato da LifeGate, piattaforma per il mondo eco-culturale (radio, magazine e portale internet). LifeGate Energy produce e commercializza energia rinnovabile alle aziende e offre inoltre la possibilità di prenotare la fornitura per gli utenti domestici in attesa che la liberalizzazione del mercato dell'energia coinvolga anche i privati cittadini. A seguito del "decreto Bersani", infatti, le aziende sono libere di scegliere il fornitore di energia sulla base di criteri di convenienza, economicità ed efficienza. A partire dal 2007 anche i privati cittadini avranno la possibilità di acquistare l'elettricità e il gas scegliendo il fornitore migliore. Questo processo di apertura dei mercati ha portato dei benefici, pluralità di fornitori e possibilità di scelta per i clienti, risparmi sui costi di fornitura, sviluppo di prodotti innovativi, sviluppo di una domanda attiva tramite operatori grossisti professionali, avvicinamento tra i prezzi elettrici italiani ed europei. Energy Market ed Energia Verde sono l'occasione ideale per presentare i propri servizi sia ad un pubblico di operatori specializzati che di utenti finali , in un momento in cui il tema dell'energia è di grande attualità. Protagoniste delle manifestazioni saranno le Multiutility, che dovranno rispondere al mercato delle utenze private, e le Esco, cioè le società di servizi integrati, che potranno invece proporre servizi per interventi globali di risparmio energetico per il settore abitativo e per le aziende basati sull'incremento dell'efficienza energetica degli impianti, grazie all'abbattimento dei costi operativi e di produzione, con un incremento della produttività e nel rispetto dell'ambiente.