L’Artico perde spessore

La conferma della riduzione dello spessore arriva dall'Agenzia spaziale europea (Esa) che l'8 aprile 2010 aveva lanciato nello spazio il satellite Cryosat 2. Fino ad oggi, infatti, le cifre ufficiali riguardavano solo l'estensione della calotta polare. L'ultimo dato di questo tipo risale a settembre 2012 quando è stato toccato il record negativo di 3,61 milioni di chilometri quadrati, circa la metà rispetto alla media estiva registrata tra il 1979-2000. "Finora si è parlato della ridotta estensione dei ghiacci artici, ma si avevano pochissime informazioni sul loro spessore", osserva il responsabile della missione Cryosat, Tommaso Parrinello. Dal 2008 lo spessore si è ridotto di 4.300 chilometri cubi in autunno e di circa 1.500 chilometri cubi in inverno, numeri che, secondo Parrinello, possono essere collegati solo a un aumento della temperatura media in queste stagioni. A questi dati va aggiunto il quasi totale scioglimento dei ghiacci più sottili presenti in una regione della Groenlandia settentrionale e nel nordest delle isole Svalbard (Norvegia). Per avere informazioni più dettagliate ora bisogna aspettare che i dati forniti dal satellite dell'Esa vengano incrociati con quelli già a disposizione in modo da creare modelli di previsione sempre più precisi sul clima che verrà. Una delle questioni che più preme agli scienziati è capire se e quando i ghiacci dell'Artico potrebbero sparire durante i mesi più caldi dell'anno.