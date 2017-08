Si arrende il gigante della carta indonesiano

L'annuncio della Asia Pulp & Paper (App) è stato fatto martedì 5 febbraio dopo anni di pressione da parte di molte organizzazioni non governative indonesiane e internazionali. Aida Greenbury, direttore esecutivo per la sostenibilità di App, ha dichiarato che la società ha voluto compiere un gesto che funga da esempio per le altre aziende che operano nel settore: "È arrivato il momento di smettere di parlare di cambiamento climatico, è il momento di contrastarlo". Un risultato quasi inaspettato per Greenpeace che dal 2010 sta portando avanti una campagna per convincere le oltre cento aziende che hanno legami con la App di sospendere i rapporti. Una campagna che ha visto il coinvolgimento, tra le altre, di Adidas, Mattel, Danone, Lego, Nestlé e Hasbro. Una delle iniziative più riuscite fu quella che chiamò in causa la Barbie, uno dei giocattoli di punta di Mattel, che la costrinse a rivedere il contratto con la App nell'ottobre del 2012 per scegliere solo fornitori sostenibili. "Ci complimentiamo con App per aver preso questo impegno per porre fine alla deforestazione, ma è ciò che succede nella foresta che conta e noi continueremo a monitorare i progressi da vicino. Se App applicherà effettivamente la sua nuova politica, segnerà un incredibile cambiamento di direzione dopo anni di deforestazione", ha dichiarato Bustar Maitar, capo della campagna sulle foreste in Indonesia di Greenpeace. Dal 2005 l'Indonesia è diventato il terzo paese al mondo per emissioni di gas ad effetto serra proprio a causa della rapida espansione del settore della carta e della cellulosa e di quello dell'olio di palma. Due settori che hanno portato alla perdita di habitat per molte specie che ora sono a rischio d'estinzione, come la tigre di Sumatra e l'orango. Un quadro che ha spinto il presidente indonesiano, Susilo Bambang Yudhoyono, a imporre nel 2011 una moratoria sulla deforestazione che scadrà a maggio di quest'anno. Secondo Maitar il governo di Giacarta dovrebbe approfittare del momento positivo per "estendere la moratoria, rivedere la legislazione sulle concessioni dei diritti di sfruttamento delle foreste e aiutare imprese come la App a mettere in atto le loro politiche di conservazione". L'altra grande azienda, la seconda in Indonesia, che ancora produce carta usando la fibra proveniente da foreste pluviali primarie è la Asia Pacific Resources International Limited (April) che, insieme alla App, produce l'80 per cento della cellulosa esportata dal paese asiatico. Il prossimo obiettivo per Greenpeace e le altre ong è proprio questo: fermare anche la April per dimostrare che qualsiasi società al mondo può fare lo stesso e cambiare strategia di sfruttamento delle risorse naturali nonostante le difficoltà a livello sociale, economico, politico che si possano incontrare.