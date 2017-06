La città di Londra, nel Regno Unito, si è risvegliata stamattina con la notizia di un altro attacco terroristico, che segue i recenti attacchi avvenuti a London Bridge e davanti alla sede del parlamento britannico a Westminster. Intorno alle 00:20 di lunedì 19 giugno (ora locale) un furgone è salito sul marciapiede per colpire i fedeli radunati fuori dalla moschea di Seven Sister road, nella zona di Finsbury Park, nel nord di Londra, provocando per il momento un morto otto feriti, tutti appartenenti alla comunità musulmana. I fedeli erano radunati fuori dal luogo di culto dopo aver terminato le preghiere che seguono il digiuno durante il Ramadan.

