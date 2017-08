Australia: il caldo record è colpa dell’uomo

Quattro studi indipendenti hanno confermato, una volta di più, che il caldo estremo registrato nel 2013 in Australia sarebbe stato impossibile senza le emissioni di gas serra di origine antropica. Il giorno più caldo, il mese più caldo, la primavera più calda e l'estate più calda dall'inizio delle rilevazioni, nel 1910, non sarebbero stati possibile senza una responsabilità dell'uomo. I quattro studi sono stati condotti dai ricercatori dell'Università del Nuovo Galles del Sud, dalla Università di Melbourne e dalla Università nazionale australiana (ANU), che hanno lavorato sul progetto per un'edizione speciale del Bollettino della Società meteorologica americana. Secondo gli scienziati, proprio il meccanismo innescato dai gas serra di origine antropica ha reso 2.000 volte più probabile le condizioni verificatesi nel 2013. "Quando si tratta di stabilire che cosa abbia causato il nostro anno più caldo mai registrato, il cambiamento climatico non è più semplicemente un sospettato, è il colpevole", ha affermato il professor David Karoly dell'università di Melbourne, che ha contribuito alla ricerca.

Il caldo record minaccia non solo l'uomo, ma anche la flora e la fauna. Foto © Getty Images