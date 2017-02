Clima, un’ondata di calore sta “cuocendo” l’Australia

In Australia le temperature estive stanno toccando punte sempre più difficili da gestire. Le colonnine hanno registrato 40 gradi centrigradi in diverse località. Nella città di Birdsville, nello stato nordorientale del Queensland, sono stati superati addirittura i 47 gradi. È diventato virale il video – riportato dal meteorologo Manuel Mazzoleni di 3Bmeteo.com – di un agente polizia che il 10 febbraio frigge un uovo in pochi secondi sul cofano della sua auto ferma tra le dune del Simpson desert.

Il record di Sydney

La brutta fine dei pipistrelli australiani