Il silenzio delle aziende sui cambiamenti climatici ha le ore contate

I cambiamenti climatici stanno già modificando il nostro modo di vivere, spostarci, abitare, lavorare. E continueranno a farlo in futuro, sempre di più. Il che significa che, inevitabilmente, rivoluzioneranno anche i nostri sistemi economici. Finora tante aziende hanno preferito non affrontare apertamente la questione. Di qui in poi, però, chiudere gli occhi sarà sempre più difficile. Perché i primi a esigere trasparenza sono i loro stessi investitori.

L’avvertimento di Aviva Investors

Chi ha stilato le linee guida su imprese e clima

Come si deve parlare dei cambiamenti climatici