Quasi la metà delle aziende italiane investe nella sostenibilità (con soddisfazione)

In tutto il mondo, la sostenibilità sta entrando a far parte a pieno titolo delle scelte di business. E le aziende italiane, seppure con un po’ di ritardo, non fanno eccezione. È quanto emerge dallo studio “Seize the change”, condotto da Dnv Gl e Ey con il supporto di Gfk Eurisko.

Le aziende italiane credono nella sostenibilità

Cosa significa investire nella sostenibilità

Arricchire e aggiornare i processi , ad esempio nella scelta dei fornitori e nella gestione dei rischi.

, ad esempio nella scelta dei fornitori e nella gestione dei rischi. Ripensare in modo olistico l’azienda e il suo processo di creazione del valore, che dev'essere inserito in modo armonico nel contesto in cui opera.

Innovare i prodotti , pensando agli aspetti sociali e ambientali fin dal momento della progettazione.

, pensando agli aspetti sociali e ambientali fin dal momento della progettazione. Capire e interpretare i cambiamenti in atto a livello ambientale, sociale ed economico.

in atto a livello ambientale, sociale ed economico. Creare nuovi modelli di business orientati al bene comune e all’impatto sociale.

La sostenibilità è una scelta vincente

Lo studio “Seize the change”